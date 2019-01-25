Suriye Tel Rıfat'tan son dakika haberi! TSK PKK mevzilerini vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK obüsleri, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine gece saatlerinde 20'den fazla atış gerçekleştirdi.TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapmıştı.

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.