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Suriye sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'nin Suriye sınırına çok yakın mesafede bulunan Kamışlı kentinde patlama meydana geldi. Suriye'nin Kamışlı kenti Nusaybin'in tam karşısında yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 23:51 - Güncelleme: 19-02-2018 00:51

Son dakika gelen bilgiye göre Mardin'in Nusaybin İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Suriye’nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde dün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandıği belirtildi. çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerineÿçok sayıda ambulansın sevkedildiği öğrenildi.

Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin’den de hissedildiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ilahi adalet 19 Şubat 2018 00:04 inşaallah amerikalı ve pkk lılar gebermişlerdir.

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