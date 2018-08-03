Suriye sınırına yapılan duvarlar havadan görüntülendi

Suriye'de yıllardır devam eden savaşın yansımalarını engellemek ve Türkiye’ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örme projesinde son aşamaya gelindi. Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise, neredeyse 50 kilometre kaldı.

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise, belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor. Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.

Sınıra örülen duvarların ve kulekolların İnşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.

  • Güncel 03 Ağustos 2018 12:36
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • REIS HATA ÜSTÜNE HATA YAPIYOR 03 Ağustos 2018 13:30 ülkede 6 milyon suriyeli var, duvar yapsaniz ne olacak. giren girmis, hepsini duvarlarin arkasina mi atacaksiniz? suriyelileri artik silah zoruyla göndermek lazim. gelecegimizin en büyük tehlikesi reisin ülkemizin basina bela ettigi bu suriyelilerdir. bunu bir tarafa yazin. reis siyasi hayatinin en büyük hatasini yapti. suriyelileri sehir merkezlerine yerlestirmeyecekti, türk vatandasligi vermeyecekti.

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