Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.
Akşam saatlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı. Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi.
Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.
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