Suriye saldırısı sonrası 5 ülke her an savaşa girebilir!

ABD SAVUNMA BÜTÇESİ 600 MİLYAR DOLAR: Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook`u Akdeniz`de bulunduran ABD, büyük olasılıkla Suriye`deki kimyasal silah üretildiği ya da bulundurulduğu iddia edilen tesisleri hedef alacak. Böyle bir hamle, savaş uçaklarının düşürülmesi riskini ortadan kaldırıyor.
Bir yıl önce, ABD donanmasına ait iki destroyer, Akdeniz`den Suriye`nin Humus bölgesindeki Şayrat Hava Üssü`ne toplam 59 Tomahawk füzesi atmıştı. Washington, üste füzelerin atılmasından 72 saat önce düzenlendiği belirtilen bir kimyasal saldırıda kullanılan kimyasal silahların depolandığını savunmuştu.Tomahawk`ın enine kesiti küçük, alçak irtifada uçuyor ve tespit edilmesi zor. Çok az ısı yayıyorlar ve kızılötesi sistemlerle fark edilemiyorlar.
Amerikan donanması aynı zamanda Körfez Bölgesi`nde önemli bir savaş uçağı filosu taşıyor, ancak hemen Suriye hava sahasına girme riskini alma ihtimalleri düşük. ABD`nin Ortadoğu`daki en büyük askeri üssü Katar`da ve burada F-16`lar ve A-10 uçakları bulunuyor. Bu uçaklar görece kısa sürede bölgeye yollanabilir. F-16`lar dünyanın en güvenilir, en yüksek manevra kabiliyetli ve etkili savaş uçaklarından biri olarak biliniyor. 3220 kilometrelik menzile sahip ve bu sayede çatışma bölgelerinde diğer uçaklara kıyasla daha uzun süre kalabiliyorlar.
Amerikalılar aynı zamanda, daha önce de bölgede kullandıkları ses hızının altında uçan, uzun menzilli B-52 bombardıman uçaklarına sahipler. Daha önce bölgede C130 ve C17 askeri nakliye uçakları da kullanılmıştı. Bu nakliye uçakları, helikopter taşıyabilecek kadar büyükler ve tanker uçak olarak da kullanılabiliyorlar.
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