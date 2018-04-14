Suriye saldırısı sonrası 5 ülke her an savaşa girebilir!

Amerikan donanması aynı zamanda Körfez Bölgesi`nde önemli bir savaş uçağı filosu taşıyor, ancak hemen Suriye hava sahasına girme riskini alma ihtimalleri düşük. ABD`nin Ortadoğu`daki en büyük askeri üssü Katar`da ve burada F-16`lar ve A-10 uçakları bulunuyor. Bu uçaklar görece kısa sürede bölgeye yollanabilir. F-16`lar dünyanın en güvenilir, en yüksek manevra kabiliyetli ve etkili savaş uçaklarından biri olarak biliniyor. 3220 kilometrelik menzile sahip ve bu sayede çatışma bölgelerinde diğer uçaklara kıyasla daha uzun süre kalabiliyorlar.