Suriye operasyonunda İncirlik kullanıldı mı? Bozdağ açıkladı

Ankara'dan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyona karşı ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi aracılığı ile geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonla ilgili 'Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur' ifadeleri kullanıldı.

İBRAHİM KALIN: CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklama yaptı. Kalın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarına ilişkin "7 Nisan'da Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi." dedi.

OPERASYON ÖNCESİ TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise Suriye'ye yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada operasyondan önce Türkiye’ye bilgi verildiğini söyledi. Ünal, "Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

İNCİRLİK KULLANILMADI: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye rejimine yönelik operasyon, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

AKAR VE DUNFORD GÖRÜŞTÜ: Bozdağ yaptığı açıklamada, "Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır." ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejimini bombaladı! 3. Dünya Savaşı çıktı mı işte son durum...

Trump, Esed rejimini vurdu! İşte ilk görüntüler... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN