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Suriye krizinde yeni strateji uygulandı daha sık duyacağız

Suriye krizinde yeni strateji uygulandı daha sık duyacağız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Suriye'ye düzenlenen operasyona ilişkin Türkiye'nin uyguladığı yeni stratejisini kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 07:49 - Güncelleme: 16-04-2018 07:49

Suriye'nin kimsayasal silah tesislerine yönelik operasyon tartışılmaya devam ediyor. Operasyonu olumlu bulan Erdoğan, bir yandan da Rusya ile yakın diyalog içinde kaldı. Kılıçdaroğlu'nun "sabah ABD öğlen Rusya" sözleriyle eleştirdiği Suriye politikasına ilişkin tartışmalara Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de katıldı. Selvi, "Suriye krizinde yeni strateji uygulandı" başlıklı köşesinde şu ifadelere yer verdi:

RUSYA VE ABD İLE YAKIN TEMAS
"Türkiye’nin de Fırat Kalkanı harekâtından bu yana uyguladığı bir Suriye planı var. Planın özü Suriye’de daha etkin olmaya dayanıyor. Bu plandan vazgeçilmeyecek, tam aksine daha da güçlendirilecek. Sahada güçlü olan masada etkili olur stratejisiyle hareket ediliyor. Kimyasal silahlarla mücadelede ABD’nin planını destekliyoruz ama Fırat Kalkanı ve Afrin harekâtlarında Rusya ile işbirliği yapıyoruz.

72 SAAT İÇİNDE 5 LİDERLE GÖRÜŞTÜ
Son olayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir de kriz odaklarıyla aktif diyaloğu ekledi. Suriye’ye müdahale öncesinde ve sonrasında Trump, Putin, May ve Macron’la görüşen tek lider Erdoğan’dı. 72 saat içinde 5 liderle görüştü, bazıları ile iki tur yaptı. Böylece Türkiye’nin operasyondan zarar almadan çıkmasını sağladı. Tersi olabilirdi. ABD’yi kazanayım derken Rusya’yı kaybedebilirdik. Erdoğan’ın yeni stratejisini bir kenara yazın. Çünkü bundan sonra daha sık duyacağız."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleriSuriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleriSuriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleriSuriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleriHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Çözdüm ben 16 Nisan 2018 08:48 Dünyanın en mutlu milleti çingeneler! Artık bizde çok mutluyuz... kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz... kimse ne bakıyor ne de takıyor... hani umrumuzda da değil zaten

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