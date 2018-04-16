Suriye krizinde yeni strateji uygulandı daha sık duyacağız

Suriye'nin kimsayasal silah tesislerine yönelik operasyon tartışılmaya devam ediyor. Operasyonu olumlu bulan Erdoğan, bir yandan da Rusya ile yakın diyalog içinde kaldı. Kılıçdaroğlu'nun "sabah ABD öğlen Rusya" sözleriyle eleştirdiği Suriye politikasına ilişkin tartışmalara Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de katıldı. Selvi, "Suriye krizinde yeni strateji uygulandı" başlıklı köşesinde şu ifadelere yer verdi:

RUSYA VE ABD İLE YAKIN TEMAS

"Türkiye’nin de Fırat Kalkanı harekâtından bu yana uyguladığı bir Suriye planı var. Planın özü Suriye’de daha etkin olmaya dayanıyor. Bu plandan vazgeçilmeyecek, tam aksine daha da güçlendirilecek. Sahada güçlü olan masada etkili olur stratejisiyle hareket ediliyor. Kimyasal silahlarla mücadelede ABD’nin planını destekliyoruz ama Fırat Kalkanı ve Afrin harekâtlarında Rusya ile işbirliği yapıyoruz.

72 SAAT İÇİNDE 5 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Son olayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir de kriz odaklarıyla aktif diyaloğu ekledi. Suriye’ye müdahale öncesinde ve sonrasında Trump, Putin, May ve Macron’la görüşen tek lider Erdoğan’dı. 72 saat içinde 5 liderle görüştü, bazıları ile iki tur yaptı. Böylece Türkiye’nin operasyondan zarar almadan çıkmasını sağladı. Tersi olabilirdi. ABD’yi kazanayım derken Rusya’yı kaybedebilirdik. Erdoğan’ın yeni stratejisini bir kenara yazın. Çünkü bundan sonra daha sık duyacağız."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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