Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad kanser oldu

Suriye'de 2011'den bu yana kendi halkını katleden Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kanser olduğu öğrenildi. Suriye'de 7 yıldır kendi halkına zulmeden ve yaklaşın 600 bin insanın ölümüne sebep olan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad meme kanserine yakalandı. Haber Suriye Devlet Başkanlığı resmi hesabından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.Suriye Devlet Başkanlığı resmi hesabından yapılan açıklamada, Esma Esad'ın kanserin birinci evresinde olduğu ifade edildi.
Kimyasal katliamda binlerce çocuk ve kadının ölüm emrini veren Beşar Esad, iş kendi ailesine geldiğinde itinalı bir eş ve ilgili bir baba görüntüsü veriyor. Suriye'de onbinlerce kişininin ölümüne neden olan Beşar Esad ve Esma Esad'ın hastane odasında olduğu bir fotoğraf paylaşıldı, "Esma Esad'ın tedavisi başladı" ifadelerine yer verildi. Fotoğrafta Beşar Esad'ın eşiyle ilgilendiği görüldü.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı: "Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."
ESMA ESAD KİMDİR: Suriye'de Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.Londra'da, Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fawaz Akhras'ın ve emekli bir diplomat olan Sahar El-Akhras'ın kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi aslen Humus'dan gelen, Sünni ve Suriye kökenlidir.
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