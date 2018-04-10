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Suriye büyük savaşın eşiğinde! Rusya ABD'nin operasyonlarını engelliyor!

Suriye büyük savaşın eşiğinde! Rusya ABD'nin operasyonlarını engelliyor!

SURİYE 'de büyük bir savaşın eşiğine gelindi. ABD ve Rusya karşılıklı kozlarını paylaşıyor savaş her an başlabilir. ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye odaklanmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti. Rusya ise sinyal kesici jammerlarla ABD'ye ait İHA'ların Suriye'deki operasyonlarını engellemeye başladı. Sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 17:05 - Güncelleme: 10-04-2018 17:05

NBC News'te yer alan habere göre, Doğu Guta'da kimyasal saldırı iddialarının ardından Rusya, sinyal kesici jammerlarla ABD'ye ait İHA'ların Suriye'deki operasyonlarını engellemeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Suriye'ye askeri müdahale sinyalleri verirken, Rus ordusunun da bu ihtimale karşılık harekete geçtiği iddia edildi.

RUSYA, ABD'YE AİT İHA'LARI ENGELLİYOR: NBC News'in 'özel' koduyla yayınladığı habere göre, Rusya'ya bağlı güçler birkaç hafta önce ABD'ye ait İHA'lara jammer yardımıyla sinyal gitmesini engellemeye başladı.

ABD'NİN VURMA İHTİMALİ

NBC'nin dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü.

BM'DEKİ KRİTİK OYLAMA BUGÜN
Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırıya ilişkin kritik oylama saat 22.00'da Birleş Milletler Güvenlik konseyinde yapılacak. Amerika yönetimi, BM'den çıkacak karar ne olursa olsun, Esad yönetimine karşılık vereceklerini ilan etmişlerdi.

Haberde, Rusya'nın bu yolla ABD'nin Suriye'deki birçok askeri operasyonunu engellediği bilgisine yer verildi.

PENTAGON YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Pentagon sözcüsü, askeri operasyonların güvenliği nedeniyle jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

RUS TEMSİLCİ: ÇATIŞMA YOK!

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiaları ve ABD'nin askeri müdahalede bulunma tehditleri yüzünden Moskova ve Washington arasındaki gerilim artarken, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, "Rusya ve ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını" iddia etti.

AKIL AKILSIZLIĞI YENMELİ

Sputnik'in haberine göre Bogdanov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de askeri anlamda doğrudan çatışma ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta "Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum. Öyle ummak istiyorum. Aklın, akılsızlığı yenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

SURİYE'YE KARŞI TÜM SEÇENEKLER MASADA

ABD'li yetkililer, Suriye'ye karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ve harekete geçmek için Birleşmiş Milletler'in onayını bekleyeceklerini söylerken, Rusya Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalenin "çok ciddi" sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.

RUSYA SURİYE'YE 40 ADET SAVUNMA SİSTEMİ TESLİM ETTİ

Rusya’nın son yıllarda Suriye’ye 40 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemini teslim ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Suriye'ye son yıllarda 40 adet Pantsir-S1 hava savunma sistemi teslim edildi" dedi.

KARA VE DENİZ TEHDİTLERİNE KARŞI KORUMA YETENEĞİNE SAHİP

Kaynak, sistemlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olmadığı, satış anlaşması kapsamında Suriye'ye ihraç edildiğini kaydetti.Pantsir-S1, uzun menzilli hava savunma sistemleri dahil askeri ve sivil tesisleri tüm modern ve geliştirilmekte olan saldırı araçlarına karşı koruma amacıyla kullanılıyor.Pantsir-S1 ayrıca korunan tesisleri, kara ve deniz tehditlerine karşı koruma yeteneğine sahip.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ali 10 Nisan 2018 18:17 Recep tayip erdogan Recep tayip erdogan Recep tayip erdogan Recep tayip erdogan

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