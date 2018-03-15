Suriye 7 yılda iç savaşla nasıl çöktü?

Suriye'deki iç savaş bugün sekizinci yılına giriyor. 11 Mart 2011'de küçük bir protesto gösterisiyle başlayan ve Ortadoğu'daki en büyük felaketlerden birine dönüşen Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 400 bin kişi yaşamını yitirdi. İç savaşta 3 milyon kişi yaralanırken, 1 milyon insan da sakat kaldı. Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü ve tarihi yapılar onarılamaycak şekilde yok edildi.
Suriye'deki iç savaşta ilk kıvılcım Ürdün sınırındaki Dera'da başgösteren Esad karşıtı protesto gösterileriyle başladı. Takvimler 11 Mart 2011'i gösteriyordu. Esad rejimi, Dera'daki protestoları ateş açarak bastırmaya kalkınca gösteriler bütün ülkeye yayıldı. Barışçıl protesto gösterileri çok geçmeden silahlı çatışmaya dönüştü. Suriye topraklarında topyekün savaş patlak verdi.
Çatışmaların 2012 yazında ülkenin en büyük kenti Halep'e sıçraması iç savaşın dönüm noktalarından biri oldu. Aynı yılın ağustosunda Esad rejimi Şam kırsalı Guta'da kimyasal saldırı düzenledi. Şam yönetimi sarin gazıyla sivilleri hedef almıştı. Saldırı dünyayı ayağa kaldırdı ancak Batı'nın Şam yönetimine askeri müdahalesi için yeterli gerekçeyi oluşturmadı.
Yedi yıldır süren iç savaşın dönüm noktalarından biri 2014 Haziran'ında yaşandı. Terör örgütü DAEŞ, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ele geçirdiği topraklarda "halifelik" ilan etti. Üç ay sonra ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon DAEŞ'e yönelik hava saldırılarına başladı. Savaşın seyrini değiştiren gelişme ise 2015 Eylül ayında yaşandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER