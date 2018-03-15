Suriye 7 yılda iç savaşla nasıl çöktü?

Suriye'deki iç savaş bugün sekizinci yılına giriyor. 11 Mart 2011'de küçük bir protesto gösterisiyle başlayan ve Ortadoğu'daki en büyük felaketlerden birine dönüşen Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 400 bin kişi yaşamını yitirdi. İç savaşta 3 milyon kişi yaralanırken, 1 milyon insan da sakat kaldı. Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü ve tarihi yapılar onarılamaycak şekilde yok edildi.