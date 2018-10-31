Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

Kıyafetleri, takıları ve lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 42 yaşına giren eşi Ozan Baran’a Miami’deki malikanesinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Sosyetik güzel, gece için 18 dansçı ve puro sarmaları için Küba’dan özel ekip getirtti. Türkiye’den gelen dansözün, pastadan çıkması davetlilere sürpriz oldu.