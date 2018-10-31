Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran’ın doğum gününü Miami’deki malikanesinde, kutladı. Sosyetik güzel eşine, 2 milyon TL’lik özel olarak yapılan 25 metre uzunluğunda TIR hediye etti.

Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

Kıyafetleri, takıları ve lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 42 yaşına giren eşi Ozan Baran’a Miami’deki malikanesinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Sosyetik güzel, gece için 18 dansçı ve puro sarmaları için Küba’dan özel ekip getirtti. Türkiye’den gelen dansözün, pastadan çıkması davetlilere sürpriz oldu.

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Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

EŞİNE VERDİĞİ HEDİYE HERKESİ ŞAŞIRTTI: 80 kişinin katıldığı, Amerikalı konukların ağırlıklı olduğu partide, Türkçe müzikler çalındı. Yalçın, Miami’de BOS transport şirketinin sahibi eşine verdiği hediyeyle herkesi şaşırttı. Sosyetik güzel, Baran’a 25 metre uzunluğunda alta ayda tamamlanan 2 milyon TL’lik özel yapım TIR hediye etti.

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Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

İKİ ASLAN YAVRUSU: Ayrıca misafirlerden birinin, iş insanına iki aslan yavrusu vermesi de dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın'dan eşine ağızları açıkta bırakan hediye!

Eşinin doğum günün kutlayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Canııım hayat arkadasım,yoldasım,dünyamı güzelleştiren babam dan sonra ikinci adamsın seni cok sewiorum... iyiki ama iyiki dogdun Ozanim'' ifadelerine yer verdi.

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