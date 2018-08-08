Süreyya Yalçın kimdir babası servet bırakmıştı! Son eşi Ozan Baran ile...

TÜRKİYE'nin en zengin kadınlarından biri olan Süreyya Yalçın, servet değerindeki takıları ve kıyafetleri ile sık sık gündeme geliyor. Peki Süreyya Yalçın'ın babası kimdir ve ona ne kadar bir miras bıraktı? İşte Süreyya Yalçın'ın son eşi Ozan Baran ve hayatı hakkında merak edilenler:
Süreyya Yalçın'ın babası kimdir?: Süreyya Yalçın dünyanın en zengin adamları listesinde yer alan ünlü işadamı Faruk Yalçın'ın kızı. Faruk Yalçın 2008 yılında hayata veda ederken kızına dillere destan bir servet bıraktı. 34 yaşına giren Süreyya Yalçın 1984 doğumlu. Süreyya Yalçın Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yeğeni.
Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kimdir? : Şimdiye kadar üç kez evlenen Süreyya Yalçın, Ozan Baran ile 2016 yılında dünya evine girdi. Süreyya Yalçın'ın son eşi olan Ozan Baran aslen Hataylı. Amerika'da yaşayan Ozan Baran, Miami'de liman başkanı. bOS Group isminde bir şirketi olan Ozan Baran, Türkiye'nin en zengin kadınlarından olan Süreyya Yalçın ile evlenince işlerini daha da büyüttü. Ozan Baran geçen yıl Miami gazetelerine 100 Tırlık filosu ve 170 çalışanı ile haber olmuştu.
Süreyya Yalçın'ın ilk eşi Kerem Dürüst kimdir? : Süreyya Yalçın ilk evliliğini Kerem Dürüst ile yaptı. 2005'te yaptığı bu evlilik kısa sürede biterken 3 yıl sonra Süreyya Yalçın bir kez daha nikah masasına oturdu.
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