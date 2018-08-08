Süreyya Yalçın kimdir babası servet bırakmıştı! Son eşi Ozan Baran ile...

Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kimdir? : Şimdiye kadar üç kez evlenen Süreyya Yalçın, Ozan Baran ile 2016 yılında dünya evine girdi. Süreyya Yalçın'ın son eşi olan Ozan Baran aslen Hataylı. Amerika'da yaşayan Ozan Baran, Miami'de liman başkanı. bOS Group isminde bir şirketi olan Ozan Baran, Türkiye'nin en zengin kadınlarından olan Süreyya Yalçın ile evlenince işlerini daha da büyüttü. Ozan Baran geçen yıl Miami gazetelerine 100 Tırlık filosu ve 170 çalışanı ile haber olmuştu.