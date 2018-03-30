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Süreyya Küçük kimdir kaç yaşında ölüm nedeni ne işte hayatı

Süreyya Küçük kimdir kaç yaşında ölüm nedeni ne işte hayatı

Süreyye Küçük kimdir, kaç yaşında ve Süreyya Küçük'ün ölüm nedeni ne haberleri merak konusu oldu. Birçok filmde oynayan oyuncu Süreyya Küçük 57 yaşında hayatını kaybetti. 3 ayrı kanserle savaşan ve uzun zamandır tedavi göre Süreyya Küçük dün gece hayata veda etti. Peki Süreyye Küçük'ün eşi var mı, Süreyya Küçük'ün çocukları ve kocası kim?

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:41 - Güncelleme: 30-03-2018 10:41

Süreyya Küçük kimdir, kaç yaşında öldü, ölüm sebebi neydi soruları başarılı oyuncu Süreyya Küçük'ün ardından merak konusu oldu. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Süreyye Küçük 3 kanserle verdiği amansız savaşı dün geçe kaybetti. Acı haberi ise sosyal medyadan yakın arkadaşı Onur Akay duyurdu. 

Oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, " Maalesef bugün saat 14.00’te kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramış ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım” demişti. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Oyuncu için yarın 11.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.

SÜREYYA KÜÇÜK KİMDİR: Süreyya Küçük sanat camiasının usta tiyatrocusu olarak hafızalara kazınmış, pek çok önemli projede başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Süreyya Küçük aynı zamanda çok sayıda sinema ve dizi projesinde seyirci karşısına geçti.

Kendi yazıp yönettiği Uyanış isimli tiyatro oyunu ile binlerce seyirciyle buluştu. Süreyya Küçük en son Al Karısı adlı bir korku filminde rol aldı.

Profesyonel oyuncu Süreyya Küçük'ün uzun bir zamandır üç ayrı kanser türü olan beyin, göğüs ve kemik kanseri hastalığıyla mücadele ediyordu.

Süreyya Küçük 57 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.

Süreyya Küçük için yarın saat 11.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

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