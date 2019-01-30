Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Aç değilken sürekli yemek yemeyi düşünüyor, stresliykenn eliniz yemeğe gidiyorsa sizde duygusal yeme bozukluğu var demektir. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, bunun çaresini söyledi.

Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyorsa sizde duygusal yeme bozukluğu var. Endişe etmenize gerek yok. Bu duygusal yeme bozukluğundan kurtulmak çok da zor değil. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, duygusal yeme dürtünüzü kontrol etmenizi sağlayarak öneriler sıraladı.

111
Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı.

211
Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Şayet gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir.

311
Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Duygusal yeme bozukluğuna sahip insanlar, hayatlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içinde geçirir. Bu ihtiyacın neden olduğu yeme isteği ve sonrasında gelen suçluluk duygusu; uzun vadede tekrar yeme isteği oluşturacak negatif duygular olarak geri dönüyor ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Özellikle zayıflama diyetlerindeki başarıyı sekteye uğratan nedenlerin başında gelen bu sorun, bireylerin kendine olan inancını azaltmakta ve başarısızlık duygusunu arttırmaktadır”

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro