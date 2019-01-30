Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Aç değilken sürekli yemek yemeyi düşünüyor, stresliykenn eliniz yemeğe gidiyorsa sizde duygusal yeme bozukluğu var demektir. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, bunun çaresini söyledi.

Mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyorsa sizde duygusal yeme bozukluğu var. Endişe etmenize gerek yok. Bu duygusal yeme bozukluğundan kurtulmak çok da zor değil. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, duygusal yeme dürtünüzü kontrol etmenizi sağlayarak öneriler sıraladı. Twitter

Facebook 1 11

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı. Twitter

Facebook 2 11

Şayet gün içinde mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyor, olumsuz geçen bir günün üstesinden yemek yiyerek gelmeye çalışıyorsanız sizde de duygusal yeme bozukluğu olabilir. Twitter

Facebook 3 11