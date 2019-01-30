Sürekli yemek dürtünüz varsa sebebi bu hastalık diyetisyen çareyi söyledi

Mutsuz, üzgün, stresli ya da öfkeli olduğunuz zamanlar fiziksel olarak aç olmadığınız halde eliniz sürekli bir şeyler atıştırmaya gidiyorsa sizde duygusal yeme bozukluğu var. Endişe etmenize gerek yok. Bu duygusal yeme bozukluğundan kurtulmak çok da zor değil. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, duygusal yeme dürtünüzü kontrol etmenizi sağlayarak öneriler sıraladı.
Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve aşırı kilolara neden olan hastalıkların başında stresin geldiği belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun, ‘Duygusal yeme’ adı verilen rahatsızlığın temelinin stres olduğunu açıkladı.
Duygusal yeme bozukluğuna sahip insanlar, hayatlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içinde geçirir. Bu ihtiyacın neden olduğu yeme isteği ve sonrasında gelen suçluluk duygusu; uzun vadede tekrar yeme isteği oluşturacak negatif duygular olarak geri dönüyor ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Özellikle zayıflama diyetlerindeki başarıyı sekteye uğratan nedenlerin başında gelen bu sorun, bireylerin kendine olan inancını azaltmakta ve başarısızlık duygusunu arttırmaktadır”
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