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Süre doldu: Muharrem İnce için büyük hüsran!

Süre doldu: Muharrem İnce için büyük hüsran!

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi. CHP'li muhaliflerin kurultay için yeterli sayıyı bulamadığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 18:05 - Güncelleme: 30-07-2018 18:05

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "CHP'li muhalifler kurultay için yeterli sayıyı bulamadı. Aslında 400'ü hiç geçemediler. 500'ü geçtik gibi açıklamalar psikolojik argüman olarak kullanıp acaba sayıyı artırabilir miyiz diye hesap ettiler. Fakat o sayıyı bulamadılar" dedi.

Öte yandan CHP'ye yakın medya kaynaklarının CHP kulislerinden paylaştığı bilgiye göre 615 imzaya ulaşılabildi. Söz konusu imza sayısı, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli değil.

MUHALİFLERDEN KAFA KARIŞTIRAN İLK AÇIKLAMA

Parti içi muhalefet, 15 günlük sürenin sona ermesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve umut kurultayına destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz" dedi.

Toplanan imzaların en geç bir hafta içinde parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

1250 DELEGE VAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1250 kurultay delegesi var. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için bu sayının salt çoğunluğunun imza vermesi gerekiyor.

Bu durumda en az 625 imza toplaması gereken İnce tarafı, hedeflerinin 625'ten daha fazla olduğunu ifade etmişlerdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Asalet Sancakdaoğlu 30 Temmuz 2018 19:23 Şimdi öncelikle imza veren delegeler yandı demektir. Fakat, ya kendi delegelerini kardırıp gaza getirmek için, yeterli sayıya ulaştık diyen Muharrem'ciler halkın arasına nasıl çıkacaklar? (Bunlar çıkar abi) Şimdi gelelim sonuca. Bu yarışta da yine reis kazandı. Çünkü: a)Koltuğa yapışan seçilmemiş diktatörün Kılıçdaroğlu olduğu tescillendi. b) Muhalefet şimdi ikiye bölünerek yeni bir parti kurmanın yollarını arayacak ve böylece yıllarını ve eforlarını kendi aralarında harcayıp duracaklar.

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