Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Aşklarıyla olay yaratan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti önceki akşam bir yemek çıkışında görüntülendi. Defne Samyeli'nin annesinin rahatsızlığı yüzünden suratların asık olduğu yemekte, dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.
Cem Yılmaz, annesi Sendegül Samyeli’nin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sevgilisi Defne Samyeli için moral yemeği organize etti.
Yemekte ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven ile sevgilisi Ece Önen de vardı. Etiler Da Mario’daki yemeğin sonunda soruları yanıtlayan Samyeli, birkaç gün önce kalp krizi geçiren annesinin sağlık durumuyla ilgili “Allah’a şükürler olsun, çok iyi. Toparladık” dedi.
Ancak ortada gözlerden kaçmayan bir detay vardı. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin yaz akşamı giydikleri ceketler ve bot gözlerden kaçmadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER