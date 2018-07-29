Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli'ye annesinin rahatsızlığı yüzünden yemek organize etti. Ancak yemek çıkışında Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftiyle ilgili bir detay gözlerden kaçmadı.

Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Aşklarıyla olay yaratan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti önceki akşam bir yemek çıkışında görüntülendi. Defne Samyeli'nin annesinin rahatsızlığı yüzünden suratların asık olduğu yemekte, dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

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Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Cem Yılmaz, annesi Sendegül Samyeli’nin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sevgilisi Defne Samyeli için moral yemeği organize etti.

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Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Yemekte ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven ile sevgilisi Ece Önen de vardı. Etiler Da Mario’daki yemeğin sonunda soruları yanıtlayan Samyeli, birkaç gün önce kalp krizi geçiren annesinin sağlık durumuyla ilgili “Allah’a şükürler olsun, çok iyi. Toparladık” dedi.

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Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Ancak ortada gözlerden kaçmayan bir detay vardı. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin yaz akşamı giydikleri ceketler ve bot gözlerden kaçmadı.

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