Suratlar asık! Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinden dikkat çeken detay

Yemekte ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven ile sevgilisi Ece Önen de vardı. Etiler Da Mario’daki yemeğin sonunda soruları yanıtlayan Samyeli, birkaç gün önce kalp krizi geçiren annesinin sağlık durumuyla ilgili “Allah’a şükürler olsun, çok iyi. Toparladık” dedi.



