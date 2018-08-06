Süpürgeyle sapkınlık sakatlıyor! Dünya üzerinde tam 11 kişi...

Dünya üzerinden bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bir şekilde o bilgilere vakıf olduğumuz an, büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Örneğinde bebek filler zaman zaman öfke nöbeti geçirebilir ve sinirli ya da üzgün oldukları anlarda etrafa çamur fırlatabilirler. Bu bahsettiğimiz bilgilerden bazıları. Sizler içinde birbirinden enteresan bilgileri derledik.