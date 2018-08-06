Süpürgeyle sapkınlık sakatlıyor! Dünya üzerinde tam 11 kişi...

Dünya üzerinden bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bir şekilde o bilgilere vakıf olduğumuz an, büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Örneğinde bebek filler zaman zaman öfke nöbeti geçirebilir ve sinirli ya da üzgün oldukları anlarda etrafa çamur fırlatabilirler. Bu bahsettiğimiz bilgilerden bazıları. Sizler içinde birbirinden enteresan bilgileri derledik.
Bir Harvard çalışması, işlerini egzersiz olarak gören temizlik çalışanlarının diğerlerine göre daha az kilo ve tansiyon problemi olduğunu ortaya koymuştur.
Bir araştırmaya göre, çocuklar cezalandırılacaklarını bilseler bile ailelerini memnun edeceklerini bildikleri için doğruyu söylemeyi tercih ediyorlar.
Başka bir ülkeye göç eden insanların beynindeki dopamin seviyesi artma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle de göçmenlerde şizofreni görülme riski çok daha fazladır.
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