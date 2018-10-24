Süpürge üreticisi Dyson, Singapur'da elektrikli otomobil üretecek

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Dyson’ın, Singapur’da tesis kurarak elektrikli otomobil üretimine başlama kararı aldığı bildirildi.

2021'DE PİYASADA:İngiliz yayın kurumu BBC, ağırlıklı olarak elektrikli küçük ev aletleri üreticisi olarak tanınan Dyson’ın, Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.