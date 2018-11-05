Şüphelenen polisler odadaki büyük sandığı kaldırınca...

Olayla ilgili davanın 29 Ağustos 2018'de görülen karar duruşmasında, sanık Şevgin'e, 4 kişiyi 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 16 kişinin yaralanmasından dolayı da 231 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Rasim Şevgin'e ulaşılamadı. Firari Şevgin'in yakalanması için Asayiş Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, 2 aylık titiz bir çalışma yürüttü.