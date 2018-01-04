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Süper Loto sonuçları açıklandı Büyük ikramiye 21 Milyon oldu

Süper Loto sonuçları açıklandı Büyük ikramiye 21 Milyon oldu

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişin ardından açıklandı. Süper Loto bu hafta bir kez devrederek 9. devrini gerçekleştirdi ve büyük ikramiye 21 milyona ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 22:01 - Güncelleme: 04-01-2018 22:01

Süper Loto sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. 8 haftadır devreden Süper Loto'da sonuçlar açıklandı. 17 milyon 806 bin TL'lik ikramiye bu haftaya devretmişti.  Süper Loto'da bu hafta verilecek ikramiye tutarı 21 milyon TL'ye çıktı. Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Dev ikramiyeyi tutturan yine olmadı büyük ikramiye tam 9. kez devretti. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 21.785.963,48 TL değerindeki ikramiye devretti. 9 haftadır üst üste devreden Süper Loto’da ikramiyenin gelecek hafta 25 milyon TL’ye koşması bekleniyor. 5 bilen 100 kişi 12.380,30 TL, 4 bilen 7.648 kişi 173,70 TL, 3 bilen 149.148 kişi ise 15,40 TL ikramiye kazandı.

3, 15, 20, 30, 40, 52

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

 
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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