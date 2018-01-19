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Süper Loto sonuçları açıklandı (18 Ocak 2018)

Süper Loto sonuçları açıklandı (18 Ocak 2018)

Süper Loto sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. 10 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon TL'ye ulaştı. Bu hafta 11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun gelecek hafta 37 milyon TL'lik rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 22:01 - Güncelleme: 19-01-2018 00:01

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Tam 10 haftadır devreden Süper Loto, dün akşam bir devrini daha gerçekleştirdi, 34 milyon TL'lik dev ikramiye gelecek haftaya aktarıldı. İşte, 18 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarında kazanan numaralar.

Süper Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 34 milyon lirayı aştı. Böylelikle Süper Loto 11. kez devrini gerçekleştirmiş oldu. Süper Loto'da bu hafta 5 bilen 182 kişi 11.524,05 TL, 4 bilen 11.636 kişi 193,25 TL, 3 bilen 251.963 kişi ise 15,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları: 11, 17, 20, 29, 36, 51

SÜPER REKOR 

11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'da rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den  bir kişi kazanmıştı.

34 milyon TL'lik devir ile birlikte Süper Loto'nun yeni rekoru da gelecek hafta belli olacak. 

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • süper loto 18 Ocak 2018 22:24 ( ANTALYA - Muratpaşa ) ( ANKARA - Yenimahalle ) Neredesiniz arkadaşlar . Hala süper lotoyu patlatmadınız. ? Ne oldu yoksa nasıl bölüşülecek aranızda çözemediniz mi ?

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