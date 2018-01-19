Süper Loto sonuçları açıklandı (18 Ocak 2018)

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Tam 10 haftadır devreden Süper Loto, dün akşam bir devrini daha gerçekleştirdi, 34 milyon TL'lik dev ikramiye gelecek haftaya aktarıldı. İşte, 18 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarında kazanan numaralar.

Süper Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 34 milyon lirayı aştı. Böylelikle Süper Loto 11. kez devrini gerçekleştirmiş oldu. Süper Loto'da bu hafta 5 bilen 182 kişi 11.524,05 TL, 4 bilen 11.636 kişi 193,25 TL, 3 bilen 251.963 kişi ise 15,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

İşte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları: 11, 17, 20, 29, 36, 51

SÜPER REKOR

11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'da rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den bir kişi kazanmıştı.

34 milyon TL'lik devir ile birlikte Süper Loto'nun yeni rekoru da gelecek hafta belli olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.