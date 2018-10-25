Süper loto saat kaçta çekiliyor çekiliş canlı izleme linki

Süper loto çekilişi için geri sayım başladı, 9 kez devreden süper loto çekiliş sonuçları bugün yapılacak...Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en son geçen hafta yapılan çekilişte Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı ve 20 milyonu aşan ikramiye 9. kez devretti. Çekiliş zamanına kadar Süper Loto ikramiyesinin 25 milyonu geçmesi bekleniyor.

Süper Loto sonuçları : Milli Piyango İdaresi rekor ikramiyeye ulaşan Süper Loto için bu akşam saat 21.00 civarında çekiliş yapacak. Süper Loto sonuçlarını bilen kişi 25 milyonluk ikramiyenin sahibi olacak.

Altılıyı tutturmak isteyenler bugün Süper Loto bayiileri önünde kuyruklar oluşturdular. Geçen yıllarda en çok çıkan rakamlarla kolon hazırlayanlar şanslarını artırmaya çalışıyor. İstatistik verilerine göre bugüne kadar

Süper Loto 'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 oldu.

9 haftadır çıkan rakamlar hangileri : Süper Loto 23 Ağustos tarihinden beri devrediyor. İlk hafta devreden ikramiye tutarı 1.216.679 liraydı. 18 Ekim'deki son devirde ise 20.341.399 lira bu akşamki çekilişe aktarıldı. İşte 9 haftadır kimsenin bilemediği rakamlar:











Süper Loto en çok nereye çıktı? : Süper Loto, 574 hafta içinde en fazla İstanbul’a çıktı. İstanbullular 24 kez gülerken, 10 kez ile Ankara takip etti. Üçüncü sıradaki en şanslı il 6 kez ile İzmir oldu. 45 ile ise büyük ikramiye hiç çıkmadı. Bu iller: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Deniz, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, , Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Düzce oldu.

Süper Loto ikramiyeleri: 2007 yılından beri oynanan Süper Loto oyunu -4-5 ve 6 bilenlere ikramiye vermektedir.

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.