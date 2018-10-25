Süper Loto çekilişi için bu 6 rakama bakın kimse bilemedi ikramiye katlandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en son geçen hafta yapılan çekilişte Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı ve 20 milyonu aşan ikramiye 9. kez devretti. Çekiliş zamanına kadar Süper Loto ikramiyesinin 25 milyonu geçmesi bekleniyor. Süper loto kolonu doldurmadan önce 9 haftadır çıkan ve kimsenin bilemediği 6'lı rakamlara bakmanızı öneririz. İşte ikramiyeyi rekora taşıyan o rakamlar:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT 21.00'DA : Milli Piyango İdaresi rekor ikramiyeye ulaşan Süper Loto için bu akşam çekiliş yapacak. Süper Loto sonuçlarını bilen kişi 25 milyonu aşan ikramiyenin sahibi olacak. Altılıyı tutturmak isteyenler bugün Süper Loto bayiileri önünde kuyruklar oluşturdular. Geçen yıllarda en çok çıkan rakamlarla kolon hazırlayanlar şanslarını artırmaya çalışıyor. İstatistik verilerine göre bugüne kadar Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 oldu.