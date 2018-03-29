Süper Loto çekilişi 29 Mart 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafra perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçen hafta 6 bilen iki kişi çıkmış, İzmir'in Torbalı ilçesi ve Samsun'un İlkadım ilçesine 1.894.678,55 TL büyük ikramiye verilmişti. Her hafta büyük heyecan içerisinde geçen Süper Loto çekilişi için talihliler, Süper Loto bayinlerinde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto çekilişine dahil oldular.

Süper Loto oynayanlar; Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusuna cevap ararken; 29 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan numaralar

Süper Loto en çok sayıların başında; 35 sayısı olurken, 35 sayısı bu zamana kadar 80 kez çıktı. 13 sayısı 78 kez çıkarken, 37 sayısı şans oyununda 76 kez çıktı. 1 sayısı 72 kez, 4 sayısı 71 kez çıktı. Altıncı sırada olan 17 sayısı ise 70 kez çıktı.

Süper Loto kuponu dolduranlar dikkat! En az çıkan sayılarda 25-53 sayıları 52 kez çıktı. 28-44 sayıları ise 51 kez çıkarken, 42 sayısı 49 kez şans oyununda çıktı. En az çıkan sayı 52 oldu. 52 sayısı 44 kez şanslı numaralar arasında yer aldı.