Süper Loto 25 milyon TL'ye koşuyor! Yarın çekiliyor

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 9.kez devretti. Yarın (25 Ekim 2018) yapılacak çekilişte ikramiyenin 25 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

EN ŞANSLI İLLER

Süper Loto, 574 hafta içinde en fazla İstanbul’a çıktı. İstanbullular 24 kez gülerken, 10 kez ile Ankara takip etti. Üçüncü sıradaki en şanslı il 6 kez ile İzmir oldu. 45 ile ise büyük ikramiye hiç çıkmadı. Bu iller: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Deniz, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, , Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Düzce.