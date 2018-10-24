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Süper Loto 25 milyon TL'ye koşuyor! Yarın çekiliyor

Süper Loto 25 milyon TL'ye koşuyor! Yarın çekiliyor

Süper Loto’nun 574. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca bu haftaya 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş devretti. Yarın yapılacak çekilişte ikramiyenin 25 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:03 - Güncelleme: 24-10-2018 08:03

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 9.kez devretti. Yarın (25 Ekim 2018) yapılacak çekilişte ikramiyenin 25 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. 

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

EN ŞANSLI İLLER
Süper Loto, 574 hafta içinde en fazla İstanbul’a çıktı. İstanbullular 24 kez gülerken, 10 kez ile Ankara takip etti. Üçüncü sıradaki en şanslı il 6 kez ile İzmir oldu. 45 ile ise büyük ikramiye hiç çıkmadı. Bu iller: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Deniz, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, , Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Düzce.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bak Hele 24 Ekim 2018 08:40 Kuponları çekiliş öncesi bakılıyor kanaatindeyim.Kuponları Noter'e teslim edelim.Çekiliş sonrası kuponları makinadan geçirelim.Bakalım kaç kişi bilecek.Bakarsan çekiliş öncesi kuponlara elbette bilen çıkan olmaz.

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