Süper Lig'in gol kralına Premier Lig kancası

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’i kasıp kavuran Mbaye Diagne, İngiltere yolcusu. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Ocak ayında Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon çıktığı 10 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki Senegalli yıldız, geçen sezon ise devre arasında gelmiş, 17 haftada 12 gol, 2 asistle oynamıştı.

10 MİLYON EURO

Lacivert-Beyazlılar, Diagne’nin fiyatını 10 milyon Euro (6.2 milyon TL) olarak belirledi. Ünlü menaJer Jorge Mendes’in ortağı olduğu Wolverhampton sezon başında transfere 92 milyon Euro harcamıştı.