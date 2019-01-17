Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'de 24 Aralık 2018'de oynanan iki maçla başlayan devre arası, yarın yapılacak tek maçla bitecek.
Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti, Akhisar'da yapılacak Akhisarspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.
Ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 Ocak Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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