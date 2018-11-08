Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaye göre ligin 12'nci haftası ve mücadeleleri yönetecek hakemler şu şekilde:

09 KASIM CUMA

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Arda Kardeşler)

10 KASIM CUMARTESİ

13:30 BB Erzurumspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)

13:30 Atiker Konyaspor - MKE Anakaragücü (Suat Arslanboğa)

16:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19:00 Kayserispor - Galatasaray (Ümit Öztürk)

11 KASIM PAZAR

13:30 Bursaspor - Kasımpaşa (Mete Kalkavan)

18:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Antalyaspor - Akhisarspor (Ali Palabıyık)

20:30 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)