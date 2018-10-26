Süper Lig'de haftanın açılışını Bursa yaptı! Alanya karşısında...

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Henüz 2. dakikada Latovlevici'nin golüyle öne geçen Bursaspor, 45+2'de Aytaç Kara'nın golüyle devreye iki farkla önde girdi. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini kaybetmeyen yeşil beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Bursaspor, 12 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor'la puanını eşitledi.

BURSASPOR: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 83 Umut Nayir), Burak Kapacak, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 74 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 65 Lima)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Efecan Karaca, Maniatis (Dk. 73 Villafanez), Sackey, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 76 Augusto)

Goller: Dk. 2 Latovlevici, Dk. 45+2 Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 39 Badji (Bursaspor)