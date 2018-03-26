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Süper Lig futbolcuları Çiftlik Bank'a servet kaptırmış

Süper Lig futbolcuları Çiftlik Bank'a servet kaptırmış

Süper Lig ve 1. Lig'te top koşturan 600'e yakın futbolcunun Çiftlik Bank'a 100 milyon lira kaptırdıkları iddia edildi... Çiftlik Bank'a para kaptıran futbolcular kimler?..

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:23 - Güncelleme: 26-03-2018 12:28

Yüzmilyonlarca lira vurgun yapılan Çiftlik Bank'ın kurbanları arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcuların da olduğu ortaya çıktı. 600'e yakın futbolcunun kaptırdığı para ise dudak uçuklatan cinsten...

TOPLAM VURGUN 2 MİLYAR LİRA: Üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank'ın, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yaptığı, vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceği, dolandırılan insan sayısının 200 bine ulaşabileceği de konuşuluyordu. 

600 FUTBOLCU VAR: Skorer'de yer alan yeni iddiaya göre Süper Lig ve 1. Lig'de top koşturan 600'e yakın futbolcu da Çiftlik Bank'a para kaptırdı. 

100 MİLYON LİRA KAPTIRDILAR: 600'e yakın futbolcunun Çitlik Bank'a kaptırdığı paranın ise 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 13:11 Bu adam bank ismini nasıl kullanıyor, bankalar düzenleme kurulu buna nasıl izin vermiş, burda sadece bu adam mı suçludur, niye herşey cezasız kanunsuz, kim hesap verecek bu kadar paranın dışarıya gitmesini

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