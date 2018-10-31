Süper Lig ekipleri kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü’nü ağırladı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2’lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.





BURSASPOR DA VEDA ETTİ

TFF 3. Lig ekibi 1461 Trabzon, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.

1461 Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada kendi kalesine Vergini ve 117. dakikada Safa kaydetti.

Türkiye Kupası'na erkenden veda eden Bursaspor'un tek golü ise 21. dakikada Umut Nayır'dan geldi.