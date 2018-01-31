Süper Kanlı Mavi Ay Türkiye'de böyle görüntülendi

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşecek olan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'sı geriye bu kareleri bıraktı. İşte Türkiye ve dünyadan çekilen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fotoğrafları... "Süper Kanlı Mavi Ay" olarak anılan bu gökyüzü olayı TSİ 18.34'ten itibaren Türkiye'den kısmen de olsa izlenedi.
Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bıraktı. Tutulmanın en iyi izlendiği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu. Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı Adana'dan da izlendi.
Dünya'ya en yakın noktasına ulaşan olan Ay, yaklaşık yüzde 14 daha parlak oldu. Ay ve Dünya arasındaki mesafe 359 kilometreye düştü. Binlerce kişinin takip ettiği bu gökyüzü olayından AFP Reuters ve AP gibi ajanslar ise bu ikonik kareleri paylaştı. Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı Adana'dan da izlendi.
Gök bilimciler bu durumu "Süper Ay" olarak adlandırıyor.Öte yandan Ay'a dünyanın gölgesi düşeceği için dünyanın uydusu, kızıl bir renge bürünecek. Bu duruma ise "Kanlı Ay" adı veriliyor. Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı Başkentte de izlendi.
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