Süper Kanlı Mavi Ay Türkiye'de böyle görüntülendi

Dünya'ya en yakın noktasına ulaşan olan Ay, yaklaşık yüzde 14 daha parlak oldu. Ay ve Dünya arasındaki mesafe 359 kilometreye düştü. Binlerce kişinin takip ettiği bu gökyüzü olayından AFP Reuters ve AP gibi ajanslar ise bu ikonik kareleri paylaştı. Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı Adana'dan da izlendi.

