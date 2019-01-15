Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Önce Ay Tutulması'nın ne olduğundan başlayalım. Ay Tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde dönerken, Dünya’nın, Güneş ve Ay arasına girerek, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi ile oluşur. Yani Güneş, Dünya ve Ay sıralanır ve Ay tam Dolunay evresindeki parlaklığını yaşarken, yavaş yavaş Dünya’nın gölgesi altında kalır ve aldığı yansımalar ile muhteşem bir bakır rengine dönüşür. Bu renginden dolayı da “Kanlı Ay Tutulması" sıfatını alır.



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