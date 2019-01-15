Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Süper Kanlı Kurt Ay tutulması için hazır mısınız? Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne nedir, ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'de izlenebilecek mi, etkileri neler olacak? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci, 21 Ocak 2019'da gerçekleşecek Süper Kanlı Kurt Tam Ay Tutulması hakkında bilmeniz gerekenleri yazdı...
Önce Ay Tutulması'nın ne olduğundan başlayalım. Ay Tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde dönerken, Dünya’nın, Güneş ve Ay arasına girerek, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi ile oluşur. Yani Güneş, Dünya ve Ay sıralanır ve Ay tam Dolunay evresindeki parlaklığını yaşarken, yavaş yavaş Dünya’nın gölgesi altında kalır ve aldığı yansımalar ile muhteşem bir bakır rengine dönüşür. Bu renginden dolayı da “Kanlı Ay Tutulması" sıfatını alır.
Son olarak “Kurt” sıfatını almasının sebebi aslında eski Kızılderili kültüründen geliyor. Eskiden beri Ocak dönemindeki Dolunaylarda kurtların tam Tutulma anında uluduğuna şahit olunmuş bu sebeple uzun kış gecelerinde meydana gelen Tutulmalara Kurt Dolunayı veya Kurt Ay tutulması denilmiş.
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