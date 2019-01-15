Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Bir yüzyıl içinde 28 kez meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının bu kez 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayacağı gece gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Süper Kanlı Kurt Ay tutulması için hazır mısınız? Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne nedir, ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'de izlenebilecek mi, etkileri neler olacak? AstroLogos Kurucusu Burcu İnci, 21 Ocak 2019'da gerçekleşecek Süper Kanlı Kurt Tam Ay Tutulması hakkında bilmeniz gerekenleri yazdı...

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Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Önce Ay Tutulması'nın ne olduğundan başlayalım. Ay Tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde dönerken, Dünya’nın, Güneş ve Ay arasına girerek, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi ile oluşur. Yani Güneş, Dünya ve Ay sıralanır ve Ay tam Dolunay evresindeki parlaklığını yaşarken, yavaş yavaş Dünya’nın gölgesi altında kalır ve aldığı yansımalar ile muhteşem bir bakır rengine dönüşür. Bu renginden dolayı da “Kanlı Ay Tutulması" sıfatını alır.

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Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Bu Ay tutulması, Ay’ın yörüngesi üzerinde, Dünya’ya en yakın yere geldiğinde meydana gelecek. Ay bu noktada normalden daha büyük ve parlak görünüyor bu sebeple de bu tutulma “Süper” sıfatını alıyor.

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Süper Kanlı Kurt Ay tutulması İstanbul'dan gözlenecek

Son olarak “Kurt” sıfatını almasının sebebi aslında eski Kızılderili kültüründen geliyor. Eskiden beri Ocak dönemindeki Dolunaylarda kurtların tam Tutulma anında uluduğuna şahit olunmuş bu sebeple uzun kış gecelerinde meydana gelen Tutulmalara Kurt Dolunayı veya Kurt Ay tutulması denilmiş.

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