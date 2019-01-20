Süper Kanlı Kurt Ay' için geri sayım

2019'un ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Süper Kanlı Kurt Ay 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Süper Kanlı Kurt Ay' için geri sayım

2019'un ilk Ay tutulması için hazır mısınız? Zira bu ay 'Süper Kanlı Kurt Ay' gerçekleşecek? Peki 'Süper Kanlı Kurt Ay' nedir? 'Süper Kanlı Kurt Ay' ne zaman? 'Süper Kanlı Kurt Ay' ürkiye'den izlenebilecek mi? İşte bilmeniz gereken her şey...

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Süper Kanlı Kurt Ay' için geri sayım

2019'un ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Süper Kanlı Kurt Ay 21 Ocak 2019 (yarın) tarihinde gerçekleşecek.

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Süper Kanlı Kurt Ay' için geri sayım

Peki yılın ilk Ay tutulması hangi ülkelerde izlenebilecek? Başka bir deyişle yılın ilk tutulması ülkemizde izlenebilecek mi?

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Süper Kanlı Kurt Ay' için geri sayım

Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek.

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