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Süper Bowl'a THY'nin 6 dakikalık reklam filmi damga vurdu

Süper Bowl'a THY'nin 6 dakikalık reklam filmi damga vurdu

Dünyanın önde gelen havayolu şirketi olmayı başaran Türk Hava Yolları, önceki gece oynanan Süper Bowl finalinde 6 dakikalık kısa filmiyle gündeme geldi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 15:17 - Güncelleme: 04-02-2019 15:17

1933 yılında kurulan ve son 20 yılın favori havayolu şirketi olarak dünyaya açılan THY, reklam filmlerinde ünlü isimleri oynatmasıyla biliniyor. Dünya üzerinde milyonlarca tıklanan reklam filmlerine bir yenisini daha ekleyen havayolu şirketi, kısa film tadında olan reklamında bu sefer Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks'u oynattı.

THY’nin Twitter hesabı Turkish Airlines, şirketin yeni reklam filmini paylaştı. Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott'un çektiği reklam filmi ABD’deki en önemli spor organizasyonlarından Super Bowl için özel olarak hazırlandı.

The Journey (Yolculuk) adlı bu reklam filmi, ABD'nin Atlanta şehrinde, New England Patriots ile Los Angeles Rams takımları arasında oynananan müsabakanın devre arasında gösterildi.

Reklamda, İstanbul’un doğal ve tarihi güzellikleri ön planda tutulurken aynı zamanda THY'nin dünyanın her yerine uçuş yaptığına dikkat çekiliyor.

Dünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli olduDünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli olduDünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli olduDünyanın konuştuğu Süper Bowl'da kazanan belli olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YASİN 04 Şubat 2019 15:35 10 numara reklam bravo diyorum.

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