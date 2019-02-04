  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Super Bowl nedir 2019 Super Bowl ne zaman bitiyor?

Super Bowl nedir 2019 Super Bowl ne zaman bitiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik olan Super Bowl nedir, ne zaman bitecek soruları merak edidi. Türkçe anlamıyla Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı niteliği taşıyan Super Bowl'un 2019 yılında kaçıncısı düzenendi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 11:50 - Güncelleme: 04-02-2019 11:40

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene düzenlenen büyük çaplı bir etkinliktir. National Football League (NFL) ya da Türkçe anlamıyla Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı niteliği taşıyan Super Bowl, 2019 yılında 53. kez düzenlenmiştir. İşte, Super Bowl hakkında bazı bilgiler...

Super Bowl, 2019 yılında da heyecan dolu anları sporseverlerle buluşturdu. New England Patriots ve Los Angeles Rams'i karşı karşıya getiren mücadeleyi, 13-3'lük üstünlükle Patriots kazandı.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan Super Bowl 2019 mücadelesinde Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları karşı karşıya geldi.

Türkçe anlamıyla Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı niteliği taşıyan Super Bowl, 2Bu yıl gerçekleştirilen mücadeleyi canlı yayınlayan CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınladığı etkinlik boyunca gösterdiği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep etti.

Geçen sene Super Bowl'u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Super Bowl nedir 2019 Super Bowl ne zaman bitiyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro