Super Bowl nedir 2019 Super Bowl ne zaman bitiyor?

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene düzenlenen büyük çaplı bir etkinliktir. National Football League (NFL) ya da Türkçe anlamıyla Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı niteliği taşıyan Super Bowl, 2019 yılında 53. kez düzenlenmiştir. İşte, Super Bowl hakkında bazı bilgiler...

Super Bowl, 2019 yılında da heyecan dolu anları sporseverlerle buluşturdu. New England Patriots ve Los Angeles Rams'i karşı karşıya getiren mücadeleyi, 13-3'lük üstünlükle Patriots kazandı.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan Super Bowl 2019 mücadelesinde Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları karşı karşıya geldi.

Türkçe anlamıyla Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı niteliği taşıyan Super Bowl, 2Bu yıl gerçekleştirilen mücadeleyi canlı yayınlayan CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınladığı etkinlik boyunca gösterdiği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep etti.

Geçen sene Super Bowl'u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.