Super Bowl devre arasında sahne alacak isimler belli oldu

ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl’un decre arasında şov yapacak isimler açıklandı.

Merakla beklenen devre arası şovunda bu yıl Maroon 5, Travis Scott ve Big Boi sahne alacak. Maroon 5’ın Super Bowl’da sahne alacağı iddiası eylül ayında ileri sürülmüş ancak Amerikan futbolu ligi NFL tarafından resmi olarak doğrulanmamıştı. NFL’den dün yapılan açıklamada, Maroon 5’ın sahnesinde Big Boi ve Travis Scott’ın konuk sanatçılar olara yer alacağı duyuruldu.