Süper Baba'nın yıldızıydı evlendi! Son haline bakın

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi 'Süper Baba'da 'Alim' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Eray Demirkol, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Akyel ile nikah masasına oturdu. Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren Eray Demirkol düğünden fotoğrafları 'biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni nesil, 'Süper Baba'da 'Alim' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Eray Demirkol'u hatırlamakta zorlansa da geçmiş dönemde diziyi izleyenler genç oyuncuyu bir çırpıda hatırladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ''ne çabuk büyüdü bu çocuk, hangi ara evlendi'' şeklinde yorumlar yapılırken Eray Demirkol'un paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni aldı.