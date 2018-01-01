'Süper Ay' manzarası büyüledi

'Süper Ay' manzarası büyüledi

Ay'ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün, yeni yılın ilk gününde Dolunay’ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu “Süper Ay” İstanbul semalarında kendini gösterdi. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan da izlendi. ‘Süper Ay” olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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'Süper Ay' manzarası büyüledi

Güneşin batması ile 18.00’den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul’un incisi Boğaz’a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay’ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise ‘Süper Ay’ ile özçekim yaptı. Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen ‘Süper Ay’ seyirlik görüntüler oluşturdu.

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'Süper Ay' manzarası büyüledi

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi. Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

313
'Süper Ay' manzarası büyüledi

Ay'ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün, yeni yılın ilk gününde Dolunay’ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu “Süper Ay” İstanbul semalarında kendini gösterdi. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan da izlendi. ‘Süper Ay” olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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