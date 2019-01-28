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Sünni kökenli kadın büyükelçiyle fotoğraf çektirdi İran karıştı

Sünni kökenli kadın büyükelçiyle fotoğraf çektirdi İran karıştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Sünni kökenli ilk kadın büyükelçi Beluç Hümeyra Rigi ile göreve başlaması dolayısıyla fotoğraf çektirmesi ülkedeki muhafazakar kanadın tepkisine yol açtı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:58 - Güncelleme: 28-01-2019 11:58

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkedeki muhafazakar kanat tarafından Cevad Zarif'in, Brunei Büyükelçisi olarak atanan Rigi ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kasımi, büyükelçilerin göreve başladıklarında adet olduğu üzere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hatırlatarak, bunun ülkede iyi bir gelenek olduğunu belirtti.

"Dışişleri Bakanlığının yaklaşımı kadın ve Sünni potansiyelden diplomasi alanında daha fazla yararlanma yönündedir." ifadelerini kullanan Kasımi, "Yeni hükumet (Ruhani hükumeti) ve Zarif'in bakanlığı dönemindeki son yıllarda uygulanan politikalar da bu yöndedir. Bu yaklaşımı şimdi de savunuyoruz ve kadınların diplomatik alanda daha fazla yer almasını ülkenin gelişimi ve milli menfaatlere uygun görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KASIMİ: "HAZMEDİLEMEZ OLARAK GÖRÜLMESİ ŞAŞIRTICI"
Kasımi, hatıra fotoğrafına gösterilen tepkileri eleştirerek, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 1 Ocak'ta Sistan ve Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, Kasrı Kend ilçesi Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi "İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi" olarak tanıtmıştı.

Cihangiri'nin "başarılı bir devlet görevlisi" olarak nitelendirdiği Rigi, Malezya'da görevlendirilen Merziye Afham ve Finlandiya'ya atanan Pervin Ferşci'den sonra 1979'daki devrimden bu yana büyükelçi olarak atanan üçüncü kadın olmuştu.

İRAN'DA DEVRİM SONRASI BİR İLK
Hümeyra Rigi ayrıca İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçi olarak kayıtlara geçmişti.

Rigi, daha önce ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

İran’da muhafazakarların en etkin gazetesi olarak bilinen Keyhan, 5 Ocak'taki sayısında Brunei'ye Sünni kadın büyükelçi atanmasına tepki göstererek, Hasan Ruhani hükumetini kamuoyunu aldatma, kutuplaştırma ve tefrika çıkarmakla suçlamıştı.

Gazete haberinde, Beluçistanlı Hümeyra Rigi'nin diplomatik tecrübeye sahip olmadığı ileri sürülerek Ruhani hükumeti, halk arasında Sünni-Şii, kadın-erkek, Beluç-Sistan gibi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı adımlar atmak ve popülist politikalarla kamuoyunu aldatmakla eleştirilmişti.

İran’ın ilk Sünni diplomatı Salih Edibi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vietnam-Kamboçya Büyükelçiliğine atanmıştı. 

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