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Sünnet sonrasında dikkat edilmesi gerekenler ve sünnet sonrası bakım nasıl olmalı...

Sünnet sonrasında dikkat edilmesi gerekenler ve sünnet sonrası bakım nasıl olmalı...

Cerrahi bir işlem olan sünnet, tüm ameliyatlar gibi kendi içerisinde bazı riskler barındırır. Bu riskleri minimuma indirgemek için sünnet sonrasında dikkat edilmesi gerekenler ve sünnet sonrası bakımı Op. Dr. Murat Bağışgil cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:00 - Güncelleme: 23-07-2018 15:00

Aileler sünnet sonrasında hijyene önem vermesi son derece önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Murat Bağışgil cevapla.tv'ye anlattı. 

İyi bir sünnet operasyonundan sonra bakım açısından hiç bir şeye gerek yoktur. Burada önemli olan çocuğun dikkatini sünnet olan bölgeye vermemesini sağlamak. Çocuk normal olarak günlük hayatına devam etmesi gerekir.

Sünnet sonrası yara iyileşmesi...

Her türlü yaranın iyileşmesinin tamamlanması 4 haftayı bulur. Ancak istenen güzellikte yara iyileşmesi 7. gün civarında gerçekleşir. 48 saati geçen dönemde ağrı ve kızarıklık varlığı iltihaplanmadan dolayı olabilir.Yapışık sünnet derisine bağlı olarak pipi ucunda kabuk oluşabilir. Banyo ile geçer.Minik şişlik, kızarıklık ve morluklar cerrahi işleme bağlı olup, 7 gün kadar sürebilir. Sünnet sonrası pipi ucunu koruyucu rolü olan deriyi kaybetmek, pipinin hassasiyetini artırabilir. Bu durumun 4 ay sürdüğü gözlenebilmektedir. Sünnet sonrası ateş olmaz. Sünnet sonrası hafif bir kanama olabilir. Nadiren de olsa fazla kanama olabilir. Böyle bir durumda muhakkak doktorunuza başvurunuz.

Temizlik çok önemlidir!

Çocuk tamamen iyi olduktan sonra sünnet bölgesini sık sık sabunlu su ile yıkayıp kurulaması öğretilmelidir. Özellikle şişman olan çocuklarda genellikle pipi vücut içerisinde durduğundan bu bölgede pislik toplanır ve çocuğun rahatsızlanmasına sebep olabilir.

Kaynak: cevapla.tv 

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