Sünnet için ideal yaş aralığı kaçtır?

Çocuk ne zaman sünnet edilmeli? 1-6 yaş sünnet için ideal midir? Üroloji uzmanı Op. Dr. Murat Bağışgil cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Sünnet yapılırken önemli olanın çocuğun yaşına göre hangi tekniklerin kullanılması gerektiğinin bilinmesi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Murat Bağışgil yenidoğan'dan irtibaren her yaş aralığında sünnetin yapılabileceğini söyledi. Çocuklar her yaş sünnet edilebilir. Yeni doğandan 7-8 yaş aralığına kadar çocukları sünnet edebiliyoruz. Burada önemli olan çocuğun yaşına göre hangi sünnet tekniğini ve ne şekilde sünnet yapacağımızı saptamaktır. Dolayısıyla ailenin isteğine bağlı olarak yeni doğandan itibaren her yaş grubundaki çocuklara sünnet yapabiliriz.

Doğar Doğmaz Sünnet Travmayı Önlüyor!

Erkekliğe ilk adım olarak nitelendirilen sünnet, doğar doğmaz yapıldığında yaşanabilecek pek çok travmanın önüne geçilmiş oluyor.

Kaynak: cevapla.tv