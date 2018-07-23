Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

ÜLKEDE KIZ ÇOCUKLARININ YÜZDE 98'İ SÜNNETLİ: Galkayo Barış ve Kalkınma Eğitim Merkezi adlı kadın hakları kuruluşunun Direktörü Havva Aden Muhammed ise "Sünnetçi gözaltına alınsa bile, ülkede bunu cezalandıracak yasa yok. Bu Somali'de her gün yaşanan pekçok olaydan sadece biri" dedi. Ülkedeki kız çocukları ve kadınların yüzde 98'inin sünnetli olduğu belirtiliyor.