Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

Somali'de ailesi tarafından bir kadın sünnetçiye sünnet ettirilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından hayatını kaybetti. Kızını kaybeden baba bu durumun kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek sünnetçiden şikayetçi olmadı.

Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

Somali'de bir aile 10 yaşındaki kızlarını yaşadıkları mahallede bulunan bir kadın sünnetçiye sünnet ettirdi. Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü. Dhusamareb kentindeki Hanano Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Abdirahman Omar Hassan, Voice of America'ya "Hayatımda böyle sünnet edilen birini görmedim" dedi.

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Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI: Kız çocuğuna müdahaleyi yapan ekipte olan Hassan, çocuğun hastaneye getirildiğinde tetanos olduğunu belirlediklerini belirtti. Bunun sünnetin steril olmayan aletlerle yapılmasından kaynaklandığı sanılıyor. Dahir Nur adlı baba, bunun kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek sünnetçiden davacı olmayacaklarını açıkladı.

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Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

ÜLKEDE KIZ ÇOCUKLARININ YÜZDE 98'İ SÜNNETLİ: Galkayo Barış ve Kalkınma Eğitim Merkezi adlı kadın hakları kuruluşunun Direktörü Havva Aden Muhammed ise "Sünnetçi gözaltına alınsa bile, ülkede bunu cezalandıracak yasa yok. Bu Somali'de her gün yaşanan pekçok olaydan sadece biri" dedi. Ülkedeki kız çocukları ve kadınların yüzde 98'inin sünnetli olduğu belirtiliyor.

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Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü!

ÜLKEDE SÜNNET OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI BASKI GÖRÜYOR: Somali anayasası kadın sünnetini yasaklıyor. Ama ülkede bu suçu cezalandıran bir yasa yok. Somali'de şimdiye kadar kadın sünnetinin cezalandırılmasına yönelik girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

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