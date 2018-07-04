Suna Yıldızoğlu ile eski eşi ile bir araya geldi

Yeşilçam'ın 'yabancı gelini' Suna Yıldızoğlu boşansa da dost kaldığı eski eşi Kayhan Yıldızoğlu ile buluştu. 1970'li yıllarda Yeşilçam'da altın çağlarını yaşayan eski eşler Suna Yıldızoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu arasındaki dostluk geçip giden yıllara da meydan okuyor. Yıldızoğlu, 1976 ile 1978 yılları arasında evli kaldığı Kayhan Yıldızoğlu ile önceki gün buluştu.

Kayhan Yıldızoğlu'na bu buluşmada kızı ile torunu da eşlik etti. Suna Yıldızoğlu, eski eşiyle gerçekleştirdiği bu buluşmada çekilen bir pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Gerçek adı Sonya Eady olan Suna Yıldızoğlu, 1974 yılında Türkiye'ye yerleşti. İki yıl sonra Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi ve adını da Suna olarak değiştirdi. Soyadı ise ünlü oyuncudan boşandıktan sonra bile aynı kaldı.