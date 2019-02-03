Sümela Manastırı'nda teleferik yolda restorasyon bitti

TÜRKİYE’NİN önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastıra inşa edilmesi planlanan teleferik projesinin de ihale tarihi de netleşti.

Sümela Manastırı'nda teleferik yolda restorasyon bitti

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiplerce 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı.

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Sümela Manastırı'nda teleferik yolda restorasyon bitti

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda 4 bin tonu aşkın kaya temizliği gerçekleştirdi. Restore çalışmalarına son şekli verilirken, tarihi manastırın 2019 yılı içerisinde ziyaret edilebileceği belirtildi. Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastır çevresinde yapılması planlanan teleferik projesi için de resmi adım atıldı.

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Sümela Manastırı'nda teleferik yolda restorasyon bitti

Manastırın bulunduğu alana yapılacak 2,5 kilometre uzunluğundaki teleferik projesinin 19 Şubat'ta ihaleye açılacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 3 istasyondan oluşacak projenin, 19 Şubat'ta ihale edileceği, yapım ve inşa çalışmalarına ise Mart ayında başlanacağını duyurdu. Projeyle yılda yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi manastıra yerli ve yabancı turistlerin daha rahat, konforlu ve doğal manzaranın keyfini sürüp ulaşabilmesi hedeflenecek.

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Sümela Manastırı'nda teleferik yolda restorasyon bitti

Teleferik ile ziyaretçi sayısınında büyük oranda artış yaşanacağını belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan, "3 istasyondan oluşacak, bir tanesi kapı girişinde, diğeri sosyal tesislerin bulunduğu alanda, en sonuncusu da gözetleme alanında olacak" dedi.

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