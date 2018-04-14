Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının Sulukule Sanat Akademisi önünden geçeceğini öğrenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konser eşliğinde karşıladı. Öğrencileri gören Erdoğan aracını durdurarak mini konseri dinlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre orkestradaki gençlerle ve orkestranın şefiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan orkestradan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa anısına bestelenen Plevne Marşı’nı çalmalarını istedi. Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin orkestra şefi eşliğinde çaldığı Plevne Marşı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

Sulukule Sanat Akademisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Konser Verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser vermek istediklerini söyleyince Erdoğan orkestrada görev alan 300 öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.



Sulukule’nin Ruhu Yaşatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonundaki konuşmasında da Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası’na sık sık değinerek “Burası Sulukule. Klarnetin müziğin yaşadığı yer. İşte Sulukule Sanat Akademisi ve akademi öğrencilerinden oluşan orkestra ile Sulukule’nin ruhu yaşatılıyor” dedi.

Akademik Düzeyde Ücretsiz Sanat Eğitimi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi’nde her yıl yetenek sınavlarıyla seçilen öğrencilere akademik düzeyde sanat eğitimleri veriliyor.