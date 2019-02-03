Sultangazi'de toprak kaydı 1 kişi altında kaldı

Olay, Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi çalışırken toprak kayması yaşandı. Kepçenin kazı yaptığı yerde kablo döşeyen işçi Özdemir Eren göçük altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda göçük altından çıkarılan Eren, sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralı işçi,112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan işçi Özdemir Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.