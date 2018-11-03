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Sultangazi'de ayakkabı fabrikasında can pazarı

Sultangazi'de ayakkabı fabrikasında can pazarı

İstanbul Sultangazi'de çıkan yangında yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Yangında mahsur kalan bir kişi, yandaki binanın camına geçmek isterken yürekler ağza geldi. Düşme tehlikesi geçiren vatandaş, son anda camdan girmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 10:08 - Güncelleme: 03-11-2018 10:45

Sultangazi'de ayakkabı bağcığı üreten bir imalathanede bu sabah çıkan yangında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kişi, alevlerden kurtulmak için yan binanın penceresine geçmek istedi. Camdan sarkan vatandaş, su borusunu tutarak yan binanın camında bulunan klimadan da destek almaya çalıştı. Bir anda ayağı kayan vatandaş, borunun kırılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi. Ancak yan binanın camından sarkan bir kişi, vatandaşı son anda yakalayarak içeri çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın sırasında yan binada çalışan Cebrail Beyan, "Biz yan tarafta çalışıyorduk. Cam kırıkları sesleri ile dışarı çıktık. Yan taraftan biri bizim dükkana atladı, onu camda tuttuk. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi. Diğerlerini itfaiye kurtardı" dedi.

Yangın sırasında yan taraftaki okulda kurs gören Yağmur Yeşilaltun isimli öğrenci de, "Dersteyken yangını fark ettik. İtfaiye ekipleri geldi. Biz adamı gördük boruya tutunmuştu, yan tarafa geçecekti, Birden boru kırıldı. Düşecekti. Yan taraftaki adam içeri çekti" ifadelerini kullandı.

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