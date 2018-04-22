Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli’de bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Mahallesi, Yozgat Caddesi’nde dün akşam saatleri sıralarında 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıdaki dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.