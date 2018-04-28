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Sultanbeyli TEM yolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sultanbeyli TEM yolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sultanbeyli'de TEM otoyolunda servis aracının yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 07:05 - Güncelleme: 28-04-2018 07:05

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, otoyolda ilerleyen Hamit Çakmak yönetimdeki 34 GEZ 65 plakalı servis aracı, emniyet şeridinde dörtlüleri açık şekilde bekleyen 35 EVS 48 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Zafer Aktaş ile otomobilde bulunan Ömer ve Emrah Aktaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Zafer Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Ömer ve Emrah Aktaş'a ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Zafer Aktaş'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı çalışmaların ardından otoyoldaki Mobese kameraları incelemeye alındı.
Öte yandan, servis aracının sürücüsü Hamit Çakmak'ın ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak : DHA

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